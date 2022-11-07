Adana'da terlikle döverek masaj yapan berber: Rahatlıyorlar, talep çok

Adana'nın Seyhan ilçesinde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına terlikle vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı, önce değişik gelen bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince teklifi kabul etti. Bu anları gören ve ilginç bulan vatandaşlar da terlikle masaj yaptırmaya başladı. Ocaklı, ''Dövünce rahatlıyorlar, talep çok'' diyor.

TÜRKİYE HABERLERİ