Adana'da terlikle döverek masaj yapan berber: Rahatlıyorlar, talep çok
Adana'nın Seyhan ilçesinde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına terlikle vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı, önce değişik gelen bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince teklifi kabul etti. Bu anları gören ve ilginç bulan vatandaşlar da terlikle masaj yaptırmaya başladı. Ocaklı, ''Dövünce rahatlıyorlar, talep çok'' diyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.