Adana'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Kaza Adana Pozantı İstasyonu yakınlarında 14 Nisan'da meydana geldi. Konteyner taşıyan trenin lokomotifi arızalanınca, arızalı treni itmesi için başka bir yük treni bölgeye yönlendirilmişti. Ancak itmek için yaklaştığı sırada duramayan yük treni, boş vagonlara arkadan çarpmıştı. Kamera kaydında bölgeye yönlendirilen trenin, boş vagonlara arkadan çarptığı görülüyor. Arızalı trenin vagonları, çarpmanın etkisiyle raydan çıkıyor. 2 makinistin yaralandığı kazada lokomotif ve 7 vagon hasar görmüştü.
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NTV 17.04.2021 - 12:38| Son Güncelleme : 17.04.2021 - 13:11
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