Adanalı vatandaşın şaşırtan maske inadı

Yeni tip coronavirüs nedeniyle alınan önlemleri #Adana polisi sokakta birebir takip ederek uyguluyor. Yunus ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda bulunan park, kaldırım ve dolmuşlarda denetim yaptı. Polis, parkta oturan gençleri uyarıp evlerine gönderirken, kaldırımda maske olmadan yoluna devam edenleri de durdurup maske verdi. Ancak bir vatandaş, genç olduğunu söyleyip virüsün kendisine bir şey yapmayacağını savunarak maske almak istemedi. Ancak polis, şahsa yine de maske verdi. Yunus ekipleri, daha sonra dolmuşları da durdurarak yolcularda maske olup olmadığını, sosyal mesafeye uygun oturup oturmadıklarını kontrol etti. Polis araçlarından da sürekli yasaklarla ilgili anonslar yapıldı.

CORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜM GÜNCEL GELİŞMELER

İHA 09.04.2020 - 09:50 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 10:01

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER