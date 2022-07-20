Ada’ya barış getiren harekatın tarihçesi

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’de törenler düzenlenecek. Lefkoşa’daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak. Peki 20 Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı nasıl başlamıştı?
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