Adım adım Ata'nın son vedası (1. Bölüm)

Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı odada gözlerini kapadı.Cenazesi bir kaç gün sonra sarayın Muayede Salonuna alındı.Katafalka konuldu. İstanbullular 3 gün boyunca Atalarını ziyaret etti. Ata'nın cenazesi Dolmabahçe'den Sarayburnu'na götürülüp gemiyle izmit'e uğurlandı. Yüzbinlerin katıldığı cenaze merasimini, o yolculuğun her adımı acı ve hüzünle dolu hikayesini NTV'den Göktan Bedük ve Kameraman Cumhur Çatkaya araştırdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.