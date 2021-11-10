Adım adım Ata'nın son vedası (1. Bölüm)

Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı odada gözlerini kapadı.Cenazesi bir kaç gün sonra sarayın Muayede Salonuna alındı.Katafalka konuldu. İstanbullular 3 gün boyunca Atalarını ziyaret etti. Ata'nın cenazesi Dolmabahçe'den Sarayburnu'na götürülüp gemiyle izmit'e uğurlandı. Yüzbinlerin katıldığı cenaze merasimini, o yolculuğun her adımı acı ve hüzünle dolu hikayesini NTV'den Göktan Bedük ve Kameraman Cumhur Çatkaya araştırdı.

Haberler - NTV 10.11.2021 - 09:40 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 10:11

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