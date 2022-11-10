Adım adım Ata'nın son vedası

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı bir yolculuktu desek yanlış olmaz... Rumeli topraklarında başlayıp istanbul’a uzanan, sonra üstünde subay üniformasıyla ülke ülke, şehir şehir devam eden... Samsun’dan Ankara’ya, devrimlerden ölümsüzlüğe uzanan bir yolculuk... Ve yaşamını yitirdiğinde Dolmabahçe Sarayı’ndan Ankara’ya giden son yolculuk... (Haber: Göktan Bedük, Celal Çamur ve Özden Erkuş Kamera:Cumhur Çatkaya, Yasin Güngör)
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