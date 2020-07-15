Adım adım devlete sızan örgüt: FETÖ

15 Temmuz günü gerçek yüzü ortaya çıkan FETÖ yıllar önce örgütlenmeye başlamıştı. İlk günden bu yana devlet içinde örgütlenmeyi hedefleyen bu örgüt bu amacına ulaşmak için her yolu mübah gördü. Mete Çubukçu 1960'lı yıllarda başlayan ve 15 Temmuz'a uzanan bu tarihsel süreci ele aldı.
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NTV 15.07.2020 - 15:45| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 16:23
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