Adım adım zafere giden yol

Zaferin yolunu açan Büyük Taaruz, 26 Ağustos sabahı başladı. 4 gün sonra zafer artık Türk Ordusu’nundu. Büyük Taaruz’un arkasında bir milletin kahramanlığı, Mustafa Kemal’in askeri dehası ve Türk Ordusu’nun büyük cesareti vardı. NTV ekibinden Celal Çamur’ın, Türk Tarih Kurumu’nun ‘ilk kez yayına verilen’ görüntülerle hazırladığı belgeselden derlediği özel haberi...

Haberler - NTV 30.08.2022 - 09:14 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 09:23

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