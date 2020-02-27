Adıyaman'da dağ keçisi avlayan turistler sosyal medyanın gündeminde
Av turizmi için ABD'den Adıyaman'a gelen turist, 11 yaşında bir dağ keçisini vurdu. Yasal izinler alınmıştı. Ancak keçinin vurulması ve av sırasında çekilen görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti. Avcılar ise doğal dengeyi korumak için belli türlerin vurulmasının şart olduğunu öne sürüyor.
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27.02.2020 - 17:31| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 17:45
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