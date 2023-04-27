Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası görüntülerde kentteki yıkım gözler önüne serildi
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'ın, deprem öncesinde ve enkazların kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri, kentteki yıkımı bir kez daha gösterdi.
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