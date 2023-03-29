Adıyaman'da minare evin üzerine devrildi

Adıyamanda Malazgirt Camii’nin 2 minaresi, 6 Şubat’ta ki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Hasar gören minareler özel bir firma tarafından iş makinesiyle yıkılmak istendi. Hesaplamaları yapan firma yetkilileri, polisin geniş güvenlik önlemi altında minareyi yıkmak için çalışma başlattı. Minarenin alt kısmında iş makinesiyle bir delik açıldıktan sonra, iş makinesiyle itildi. Sokağa düşmesi planlanan minare yüzde 10’luk sapma nedeniyle evin üzerine düştü. Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Büyük bir gürültüyle düşen minare evin oturma odasının çatısı ve duvarı parçaladı.
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