Adıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı

Adıyaman'da 4 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu evinin önünden kaçırıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerinde, şüphelinin sokakta oynayan çocuğun yanına yaklaşıp bir süre konuştuğu ve sonra çocuğun elinden tutarak uzaklaştığı görülüyor. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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