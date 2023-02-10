Adıyaman'da voleybolcular için umutlu bekleyiş

Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'ndaki yıkılan birçok bina arasında İsias Oteli de yer alıyor. Yedi katlı bina depremde yerle bir oldu. Yıkılın otelde Kuzey Kıbrıs'tan spor müsabakası için kente giden kız ve erkek voleybol takımları da vardı. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)

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