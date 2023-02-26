Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde ayakta kaldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kaldı. Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında inşa edilen tarihi Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü), deprem felaketinde ciddi bir zarar görmedi. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.
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