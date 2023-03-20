Adıyaman'daki Çekirge Dağı deprem sırasında yarıldı
Adıyamanın Tut ilçesindeki Çekirge Dağında, fay hattının geçtiği bölgelerde oluşan yarıklar ve yer kayması, depremin şiddetini bir kez gözler önüne serdi. Yaylımlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki Bayram Tunç, Depremle birlikte dağ yıkılmaya başladı. Bu dağ üstümüze gelecek ve gölün önünü kapatıp boğulacağız, diye düşündük. Gençler geçenlerde gezmeye gitmiş, diyorlar ki yarıklara tank düşer. Fay hattı dağı patlatmış yani dedi.
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