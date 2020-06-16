Adliyelerde yeni dönem başladı

Nöbet sistemine göre çalışılıyordu, normal çalışma düzenine dönüldü. Adliyelerde yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeni normal düzen corana virüse karşı alınan önlemlerle birlikte başladı. Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelindeki birçok adliyede yoğunluk vardı. Girişlerde herkesin ateşi ölçüldü, fiziki mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı.
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NTV 16.06.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 17:20
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