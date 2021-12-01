Adres sorarken kalp krizi geçirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 25 yaşındaki I.D., adres sorarken kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Adres tarif eden adam, bir anda yere düşen genç kadına ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. I.D.nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.