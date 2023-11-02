AFAD ekibini duygulandıran tesadüf: Depremde kurtardıkları çocukla Suriye'de buluştular
Kastamonu AFAD ekibi, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta çok sayıda kişiyi enkaz altından çıkardı. Onlardan biri de 5 yaşındaki Suriyeli Yusuf'tu. Annesini kaybeden Yusuf, babasıyla birlikle yeniden Suriye'ye yerleşti. İnsani yardım için 9 ay sonra Suriye'ye giden AFAD ekibi tesadüfen minik çocukla karşılaştı.
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