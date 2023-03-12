AFAD'dan İstanbul için 'Kırmızı eylem' planı

Olası bir depremde İstanbul'daki riskli bölgelere yönelik AFAD'ın hazırladığı 'Kırmızı Eylem' planında pek çok ilçede 100'den fazla semtte acil dönüşüm yapılması gerektiği vurgulandı. İşte İstanbul'un en riskli semteleri ve alınması gereken önlemler... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Savaş Daldal)
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