Afetlere karşı ‘‘Sünger Şehir’’önerisi

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü... Covid-19 salgını insanları evlerine hapsederken doğayı özgür bıraktı. İnsanoğlunun hoyratça yakıp yıktığı doğa bu süre içinde dinlendi, nefes aldı. Ancak şimdi yeniden insanoğlunun hoyratlığıyla başbaşa... Küresel ısınma, iklim değişikliği, hortumlar, ani dolu yağışları yeni afetlerin habercisi mi? Meteoroloji ve afet yönetim uzmanı, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ‘‘Bu tehlikeleri afete dönüştürmeme yolunu bulmalıyız’’ dedi ve ‘‘Sünger Şehir’’ önerisinde bulundu.
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