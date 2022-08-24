‘‘Afrodit’in kenti’’ drone ile görüntülendi

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti, drone ile görüntülendi.Mitolojide ‘aşkın ve güzelliğin tanrıçası’ olarak anılan Afrodit’e adanmış kentler içinde en ünlüsü olan antik kent, halen ayakta olan yapılarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Roma döneminin ihtişamını yansıtan dev şehir havuzundan Tetrapylon Kapısı’na, antik tiyatrodan 30 bin kişilik dev stadyuma ‘‘Afrodit'in kenti’’…
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 14:42| Son Güncelleme : 24.08.2022 - 15:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.