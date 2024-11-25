Afyonkarahisar yolunda araçlar kara gömüldü
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olurken, Konya-Afyon yolunda kara gömülmüş araçların görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Kar yağışıyla birlikte tipi de bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Karabük-Gerede karayolu da kar yağışının etkisiyle meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.
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