Afyonkarahisar'da bir türbe 60 yıldır yol ortasında duruyor
Afyonkarahisar'da yolun ortasında duran türbe, görenleri şaşırtıyor. 1960'lı yıllarda taşıma işlemi sırasında iş makineleri arızalanınca yola bırakılan türbe, o zamandan beri orada duruyor. Mahalleli, türbenin yanından geçerken dua edip yoluna öyle devam ediyor.
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ntv.com.tr 22.07.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 22.07.2020 - 16:19
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