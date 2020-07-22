Afyonkarahisar'da bir türbe 60 yıldır yol ortasında duruyor

Afyonkarahisar'da yolun ortasında duran türbe, görenleri şaşırtıyor. 1960'lı yıllarda taşıma işlemi sırasında iş makineleri arızalanınca yola bırakılan türbe, o zamandan beri orada duruyor. Mahalleli, türbenin yanından geçerken dua edip yoluna öyle devam ediyor.

ntv.com.tr 22.07.2020 - 16:18 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 16:19

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