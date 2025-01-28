Ağabeyini odunla döverek öldürdü!
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan odunu alarak ağabeyini dövdü. Yılmaz Özer, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı.
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