Ağlayan öğrencisini azarlayıp tehdit etti

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir okulda, öğretmenin ağlayan öğrencisini azarladığı görüntüler ortaya çıktı. Sınıftaki bir başka öğrencinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde sınıf öğretmeni Ayşe I., annesinin gelmesini isteyen birinci sınıf öğrencisi A.Ç.'yi azarlayarak tehdit ediyor. Aile görüntüleri izledikten sonra çocuklarının psikolojik olarak etkilendiğini söyleyerek sınıfının değiştirilmesi için okul yönetimine başvurdu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 28.09.2021 - 11:10| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 11:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.