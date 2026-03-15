Ağrı Dağı eteklerindeki su maymunu beslenirken görüntülendi

Bölgede yaşayan en ilgi çekici türler arasında, geçmişte kürk üretimi amacıyla Arjantin ve Şili’den komşu ülkelere getirilen ve zamanla çiftliklerden kaçarak Aras Nehri ile bölgedeki sulak alanlara yerleşen su maymunları da bulunuyor.

Bilimsel adı koypu olan, halk arasında "esrarengiz fare" olarak nitelendirilen su maymunları, Ağrı Dağı’nın zirvesindeki buzullardan gelen sularla oluşan Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında yaşamını sürdürüyor.

Bölgede çalışma yapan AA ekibi, sulak alanda beslenen bir su maymununu kayda aldı.