Ahmet Yeşiltepe ile Kurtuluş Yolu

Toprakları işgale uğramış, çocuklarını kaybetmiş, ümitten yoksun bir halkın üzerine güneş gibi doğdular. 19 Mayıs'ta karaya çıktılar, ilk kıvılcımı ateşlediler. Kurtuluş mücadelesinin ilk planları nasıl, nerede yapıldı? Hangi engeller aşıldı, kimlere rağmen yoldan dönülmedi? Samsun'dan Havza'ya giden yol, Ankara'ya oradan da "İzmir’in kurtuluşu"na nasıl uzandı? İşte NTV ekibinden Ahmet Yeşiltepe'nin hazırladığı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Anadolu'daki ilk 25 gününü anlatan "Kurtuluş Yolu" belgeseli... (Görüntü Yönetmeni: Ahmet Uçar Kurgu: Cihan Çekiç, NTV)
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19.05.2020 - 15:53| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 17:29
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