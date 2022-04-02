Ailesiyle tartışıp park halindeki 7 araca bilerek çarptı
Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. babasını da darbetti. Bu anlar, kameraya yansırken, çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.
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DHA 02.04.2022 - 12:45| Son Güncelleme : 02.04.2022 - 12:51
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