AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Mİllet İttifakı artık sürdürülebilir değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ünal, "CHP Pervin Buldan'ın açıklamalarından dolayı köşeye sıkışmış durumda. Görülen o ki Millet İttifakı artık sürdürülebilir değil" dedi.

25.02.2020 - 17:55 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 18:32

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