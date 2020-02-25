AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Mİllet İttifakı artık sürdürülebilir değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ünal, "CHP Pervin Buldan'ın açıklamalarından dolayı köşeye sıkışmış durumda. Görülen o ki Millet İttifakı artık sürdürülebilir değil" dedi.
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25.02.2020 - 17:55| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 18:32
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