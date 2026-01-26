AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli.
26.01.2026 16:57
Son Güncelleme: 26.01.2026 16:59
AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de DAEŞ terör örgütü ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "PKK tüm uzantılarını feshetmeli. Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalı." diye konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.