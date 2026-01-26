AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli.

26.01.2026 16:57

Son Güncelleme: 26.01.2026 16:59

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de DAEŞ terör örgütü ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "PKK tüm uzantılarını feshetmeli. Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalı." diye konuştu.