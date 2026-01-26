AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de DAEŞ terör örgütü ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "PKK tüm uzantılarını feshetmeli. Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalı." diye konuştu.