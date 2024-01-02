AK Parti'de adaylar belirleniyor

Ak Parti'de yerel seçim hazırlarıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta MHP ile komisyon görüşmelerini ve temayül yoklamalarını tamamlayan AK Parti'de bugün Aday Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapacak. Ayrıntıları NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu aktardı.
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