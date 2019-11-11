AK Parti'li Kandemir: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, NTV ekibinden Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Kandemir, kongre öncesinde il ve ilçe başkanlıklarında bazı görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.

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