AK Parti'li Kurtulmuş: Bahçeli, FETÖ endişesini samimiyetle dile getirdi
NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili CHP'nin ''Meclis Araştırması kurulsun'' önerisine karşı çıkarak "Bu Meclis'in değil savcılıkların görevidir" dedi. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tartışmayı gündeme getirmesini de "Kayda değer bir dikkat çekme" olarak değerlendirdi.
21.01.2020 - 12:20| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 12:44
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