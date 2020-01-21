AK Parti'li Kurtulmuş: Hafter'e 'merkezi hükümetle yakınlaş' mesajı verildi
NTV yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Berlin'deki Libya Konferansı ile Hafter'e ''dur'' ve ''merkezi hükümetle yakınlaş'' mesajı verildiğini belirtti. Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise ''Türkiye'nin bugünkü siyasi şartları içerisinde hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur'' ifadesini kullandı.
21.01.2020 - 12:20| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 12:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.