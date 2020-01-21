AK Parti'li Kurtulmuş: Hafter'e 'merkezi hükümetle yakınlaş' mesajı verildi

NTV yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Berlin'deki Libya Konferansı ile Hafter'e ''dur'' ve ''merkezi hükümetle yakınlaş'' mesajı verildiğini belirtti. Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise ''Türkiye'nin bugünkü siyasi şartları içerisinde hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur'' ifadesini kullandı.

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