AK Parti'li Naci Bostancı: İYİ Parti Libya tezkeresi için çok mahcup bir şekilde "hayır" dedi

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanacak. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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