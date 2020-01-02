AK Parti'li Naci Bostancı: İYİ Parti Libya tezkeresi için çok mahcup bir şekilde "hayır" dedi
TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanacak. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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