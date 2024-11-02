AK Partili Varank ölümden döndü

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında ölümden döndü.
Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan Mustafa Varank'ın içinde bulunduğu arazi kaza yaptı. Aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın aracı şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Camı patlayan aracın içinde anlık refleksle kafasını eğen Varank ciddi bir yaralanmadan kurtuldu. Varank soğukkanlılığını koruyup, "Bir şey yok, ben iyiyim" diyerek yanındakilerin sakin kalmasını sağladı.
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