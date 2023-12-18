AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

Siyasetin gündeminde yerel seçim var. Adayların belirlenmesi için mesai sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yaptı. Bugün de AK Parti ve MHP heyetleri bir araya geliyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, hem düne hem bugüne dair notları aktardı.

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