AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında ''Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.'' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ