AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
AK Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi. Kurum'un ilk açıklaması ise sosyal medyada dolaşıma girdi. Kurum, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çalışacağız. Burada İstanbul'un karmaşışını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla, ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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