AK Parti'nin seçim kampanyası | AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe NTV'de
Yerel seçime sayılı günler kaldı. Özellikle İstanbul'da heyecanlı bir yarış var. Bir tarafta mevcut başkan Ekrem İmamoğlu, karşısında güçlü bir rakip Cumhur ittifakı adayı, eski Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum. NTV'ye konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin seçim kampanyalarını ve stratejilerini anlattı.
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