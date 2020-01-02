Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti

Akademisyen Ceren Damar Şenel, bir yıl önce tam bugün, kopya çekerken yakaldığı öğrencisi tarafından öldürüldü. Genç akademisyen için vefatının birinci yıldönümünde özel beste yapıldı. Erol Parlak'ın bestesini akademisyenler ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın birlikte söylediler. Şenel'in katil zanlısı ise ağırlaştırılmış müebbet talebiyle tutuklu yargılanıyor.
02.01.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 02.01.2020 - 14:07
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