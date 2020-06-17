Akar ve komutanlar Harekat Merkezi'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Irak’ın kuzeyi Haftanin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harekat Merkezi'nden görüntüleri paylaştı.
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NTV Haber 17.06.2020 - 03:27| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 03:35
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