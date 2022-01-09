Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Alev topuna dönen araçtan zor çıktılar
Batman’da akaryakıt istasyonunda alev topuna dönen araçtaki iki kişi canlarını zor kurtardı. Yakıt alan sürücü aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev aldı. Sürücü ve arkadaşı bir anda alevlerin ortasında kaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde araçtan önce sürücünün çıkmayı başardığı görülüyor. Arkadaşının yardımına koşan sürücü onun da kurtulmasını sağladı. Vücudunda yanıklar oluşan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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