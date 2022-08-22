Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar

İstanbul Sarıyer’de arızalanan bir otomobil, akaryakıt istasyonunda müdahalede bulunulurken alev aldı. Aracın başındaki iki kişi can havliyle alevlerden kaçarken bisikletteki çocuğu düşürdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği korku dolu anlarda, şans eseri kimse yaralanmadı.

Haberler - DHA 22.08.2022 - 10:44 | Son Güncelleme : 22.08.2022 - 10:58

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