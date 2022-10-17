Akdeniz'in işgalci balıkları

Akdeniz kıyılarında balık popülasyonu giderek değişiyor. Bilimsel çalışmalar Süveyş Kanalı’ndan çıkış yapan bir çok balık türünün Türk karasularında artık baskın tür haline geldini gösteriyor. NTV ekibi de Antalya’da denize açılarak işgalci balık türlerinin son durumunu yerinde görüntüledi. Haber: ERHAN YILMAZ
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