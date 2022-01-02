Akdeniz’in simgesi bir bir ölüyor: İki haftada 2. kez ölüsü bulundu
Mersin’in Erdemli ilçesinde balıkçılar denizde ölü bir Caretta Caretta buldu. Büyüklüğüne bakılarak yapılan değerlendirmeye göre kaplumbağanın yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. İki hafta içinde ikinci kez ölü Caretta Caretta bulduklarına dikkat çeken Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, ‘‘Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ölümleri bizi üzüyor, çünkü bunlar Akdeniz’in simgesi. Çoğalmaları için uğraşmamız gerekiyor’’ dedi.
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