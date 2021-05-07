Akhisarspor'da neler oluyor?

7 yıl süper ligde kaldıktan sonra küme düşen Akhisarspor, tartışmalı transferleriyle gündeme geldi. Kulüp, amatör kaydı bile bulunmayan 19 yaşında bir Nijeryalıyı transfer etmesiyle çok konuşuldu. Ayrıca devre arasında transfer edilen 27 futbolcudan 13'ü hiç forma giymedi. Akhisarlılar bu ilginç durumu, Türkiye Futbol Federasyonu'na, hatta savcılığa kadar taşıdı. (Haber: Merih Ak - Kamera: Burak Uygun)

NTV 07.05.2021 - 16:34 | Son Güncelleme : 07.05.2021 - 16:44

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