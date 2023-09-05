Motosiklet sürücüsü ölümden döndü: Kazaya neden oldu, izledi ve kaçtı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosikletiyle emniyet şeridinde seyreden motosikletli genç kadın, yolda koşan bir adamla çarpıştı. Yere düşerek sürüklenen motosikletli kadın, yoldan geçen bir aracın da altında kalarak sürüklendi. Kazaya sebep olan kişi, genç kadının aracın altında kaldığını görmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı motosiklet kamerası tarafından görüntülendi.
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