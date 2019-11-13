'Akıllı kanser' ilacına ödeme kararı çıkarttı

Avukat Dilşat Enhoş, kanser hastası babası için mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıkarttı. İstanbul'da kanserle mücadele eden babası Raşit Doğan Enhoş, SGK'nın karşılamadığı mesane kanseri tedavisinde kullanılan "akıllı ilaçların" masrafına daha fazla dayanamadı, dava açtı. Mahkeme durumun aciliyeti nedeniyle Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar için bir ara karar çıkardı. Dava sonuçlanana kadar, SGK'nın masrafları karşılamasına hükmetti. Bu karar diğer hastalar için de emsal olabilir. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Ekut Uzunoğulları, Star Haber)
13.11.2019 - 09:38| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 10:43
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