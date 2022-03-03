Akıncı B test uçuşunu başarıyla tamamladı

Taarruzi İnsansız Hava Aracı ‘Bayraktar Akıncı’nın B modeli gökyüzüyle buluştu. Akıncı B, bir saat 16 dakika havada kalarak test uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar,  Akıncı’nın B’nin  sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek İHA olduğunu belirtti.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 10:01 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 10:12

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